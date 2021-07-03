Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Украина и Англия сегодня встретятся в четвертьфинале Евро-2020. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете. Список всех трансляций исторического матча сине-желтых

Сегодня Украина сыграет с Англией / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00. Украина – Англия смотреть онлайн можно на нашем сайте, также трансляция поединка пройдет на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Англия:

Украина, live

Футбол 1, live

Футбол 2, live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 3", воскресенье, 08:10 (повтор)

"Футбол 2", воскресенье, 11:40 (повтор)

"Футбол 3", воскресенье, 15:45 (повтор)

"Футбол 1", воскресенье, 19:10 (повтор)

"Футбол 2", воскресенье, 22:45 (повтор)

Сегодня команде Андрея Шевченко будет противостоять главный фаворит чемпионата Европы. Англичане на текущем Евро еще не пропустили ни одного гола и одержали три победы при одной ничьей.

Украина и Англия проведут между собой уже восьмой матч. Наша команда смогла одержать лишь одну победу, а на счету Англии четыре виктории. Еще две встречи завершились вничью. Самый памятный поединок между командами состоялся на Евро-2020 в Донецке, когда англичане одержали победу благодаря голу Уэйна Руни, а арбитр Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича.

Кстати, сегодняшний матч будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. В Сети уже шутят, что немец будет мстить англичанам за поражение Германии на предыдущем этапе.

Естественно, Англия выступает в роли фаворита поединка против Украины: Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта в основное время – 1.46, на ничью – 4.40, на победу Украины – 8.80. Что касается шансов команд в случае дополнительного времени или серии пенальти, то расклады следующие: Англия – 1.20, Украина – 5.00.