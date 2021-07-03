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Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июля, 13:30
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Украина и Англия сегодня встретятся в четвертьфинале Евро-2020. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете. Список всех трансляций исторического матча сине-желтых
Сегодня Украина сыграет с Англией
Сегодня Украина сыграет с Англией / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00. Украина – Англия смотреть онлайн можно на нашем сайте, также трансляция поединка пройдет на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Англия:

  • Украина, live
  • Футбол 1, live
  • Футбол 2, live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 3", воскресенье, 08:10 (повтор)
  • "Футбол 2", воскресенье, 11:40 (повтор)
  • "Футбол 3", воскресенье, 15:45 (повтор)
  • "Футбол 1", воскресенье, 19:10 (повтор)
  • "Футбол 2", воскресенье, 22:45 (повтор)

Сегодня команде Андрея Шевченко будет противостоять главный фаворит чемпионата Европы. Англичане на текущем Евро еще не пропустили ни одного гола и одержали три победы при одной ничьей.

Украина и Англия проведут между собой уже восьмой матч. Наша команда смогла одержать лишь одну победу, а на счету Англии четыре виктории. Еще две встречи завершились вничью. Самый памятный поединок между командами состоялся на Евро-2020 в Донецке, когда англичане одержали победу благодаря голу Уэйна Руни, а арбитр Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича.

Кстати, сегодняшний матч будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. В Сети уже шутят, что немец будет мстить англичанам за поражение Германии на предыдущем этапе.

Естественно, Англия выступает в роли фаворита поединка против Украины: Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта в основное время – 1.46, на ничью – 4.40, на победу Украины – 8.80. Что касается шансов команд в случае дополнительного времени или серии пенальти, то расклады следующие: Англия – 1.20, Украина – 5.00.

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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