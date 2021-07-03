Зупинитися у 1/4 фіналу – не для нас: Бущан зробив гучну заяву перед Англією

Голкіпер України запевнив, що команда буде битися до останньої хвилини матчу з Англією у чвертьфіналі 3 липня в Римі і не збирається задовольнитися досягнутим

Георгій Бущан думає тільки про перемогу / Фото: Reuters

Воротар збірної України Георгій Бущан напередодні зустрічі 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі розповів, як "синьо-жовті" збираються пройти британців. Початок зустрічі – 22:00. мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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"Ми всі розуміємо, які там гравці і яка у англійців збірна. Але в футболі є речі, які не можна пояснити. Не шукайте логіки в футболі. Хто найнебезпечніший? Вся лінія атаки на чолі з Гаррі Кейном. Там є дуже багато людей, які можуть зіпсувати настрій", – цитує голкіпера сайт УЄФА

/ Фото: Reuters

"Можливо, нам буде легше через те, що на нас немає тиску. Але ми теж хочемо розвиватися, рости. І зупинятися на досягнутому, бути задоволеними цим результатом – не для нас. У нас є мрії, тому ми дуже серйозно готуємося до цього матчу. Зараз думки тільки про перемогу. Нам потрібно проявити характер, який у нас точно є. Ми будемо відчувати підтримку нашого народу і битися до останньої хвилини "

раніше Віталій Кличко підтримав Шевченко і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

Також ми розповідали, що Україна вже перемагала Англію в фіналі Євро .

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