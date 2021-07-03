3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Зупинитися у 1/4 фіналу – не для нас: Бущан зробив гучну заяву перед Англією

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 17:34
Копіювати лінк
Голкіпер України запевнив, що команда буде битися до останньої хвилини матчу з Англією у чвертьфіналі 3 липня в Римі і не збирається задовольнитися досягнутим
Георгій Бущан думає тільки про перемогу
Георгій Бущан думає тільки про перемогу / Фото: Reuters

Воротар збірної України Георгій Бущан напередодні зустрічі 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі розповів, як "синьо-жовті" збираються пройти британців. Початок зустрічі – 22:00. мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

Читайте також: Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

"Ми всі розуміємо, які там гравці і яка у англійців збірна. Але в футболі є речі, які не можна пояснити. Не шукайте логіки в футболі. Хто найнебезпечніший? Вся лінія атаки на чолі з Гаррі Кейном. Там є дуже багато людей, які можуть зіпсувати настрій", – цитує голкіпера сайт УЄФА

/ Фото: Reuters

"Можливо, нам буде легше через те, що на нас немає тиску. Але ми теж хочемо розвиватися, рости. І зупинятися на досягнутому, бути задоволеними цим результатом – не для нас. У нас є мрії, тому ми дуже серйозно готуємося до цього матчу. Зараз думки тільки про перемогу. Нам потрібно проявити характер, який у нас точно є. Ми будемо відчувати підтримку нашого народу і битися до останньої хвилини "

раніше Віталій Кличко підтримав Шевченко і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

Також ми розповідали, що Україна вже перемагала Англію в фіналі Євро .

Дивіться незвичайну озвучку мультфільму про козаків

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 800 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти