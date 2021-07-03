Україна вже перемагала Англію в фіналі Євро! Що нам той чвертьфінал

12 років тому збірна України вже зустрічалася з Англією в головному матчі свого життя. Тоді це був фінал юнацького Євро. Сьогодні українцям потрібно повторити той подвиг

Кривцов перемагав Англію в фіналі юнацького Євро-2009 / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе найважливіший матч проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Такі поєдинки часто порівнюють з фіналом, але ж українці знають, як обігравати англійців у фіналі! Україна – Англія онлайн є на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

У 2009 році Україна здолала Англію в фіналі чемпіонаті Європи U-19. Турнір проходив в Україні, а матчі приймали Маріуполь і Донецьк.

Спочатку команди перетнулися в групі і розійшлися нічиєю 2:2, друга зустріч відбулася вже в головному поєдинку Євро. Наша команда під керівництвом Юрія Калитвинцева переграла однолітків з Англії з рахунком 2:0. Голами відзначилися Денис Гармаш і Дмитро Коркішко.

Англія – Україна – 0:2

Голи: Гармаш (5), Коркішко (50)

Англія: Стіл, Тріпп'єр, Метток, Гослінг, Вокер, Велбек (Рейнджер, 63), Дрінкуотер (Татт, 55), Делфаунсо, Ленсбері, Беннетт, Бріггс (Хойт, 56)

Україна: Левченко, Кушніров, Парцванія, Кривцов, Коркішко, Петров (Єременко, 90+6), Гармаш, Шахов, Рибалка, Каверін (Шевчук, 80), Чайковський

Попередження: Метток (45), Дрінкуотер (53) – Петров (62), Гармаш (67)

З того складу на Євро-2020 від України поїхав тільки Сергій Кривцов. Денис Гармаш, Євген Шахов і Сергій Рибалка давно не викликалися в національну команду, не кажучи вже про інших футболістів.

У Англії з того складу на Євро-2020 грають тільки двоє – це захисники Кіран Тріпп'єр і Кайл Вокер.