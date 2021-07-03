3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Україна вже перемагала Англію в фіналі Євро! Що нам той чвертьфінал

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 17:06
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12 років тому збірна України вже зустрічалася з Англією в головному матчі свого життя. Тоді це був фінал юнацького Євро. Сьогодні українцям потрібно повторити той подвиг
Кривцов перемагав Англію в фіналі юнацького Євро-2009
Кривцов перемагав Англію в фіналі юнацького Євро-2009 / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе найважливіший матч проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Такі поєдинки часто порівнюють з фіналом, але ж українці знають, як обігравати англійців у фіналі! Україна – Англія онлайн є на нашому сайті.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

У 2009 році Україна здолала Англію в фіналі чемпіонаті Європи U-19. Турнір проходив в Україні, а матчі приймали Маріуполь і Донецьк.

Спочатку команди перетнулися в групі і розійшлися нічиєю 2:2, друга зустріч відбулася вже в головному поєдинку Євро. Наша команда під керівництвом Юрія Калитвинцева переграла однолітків з Англії з рахунком 2:0. Голами відзначилися Денис Гармаш і Дмитро Коркішко.

Англія – Україна – 0:2
Голи: Гармаш (5), Коркішко (50)

Англія: Стіл, Тріпп'єр, Метток, Гослінг, Вокер, Велбек (Рейнджер, 63), Дрінкуотер (Татт, 55), Делфаунсо, Ленсбері, Беннетт, Бріггс (Хойт, 56)

Україна: Левченко, Кушніров, Парцванія, Кривцов, Коркішко, Петров (Єременко, 90+6), Гармаш, Шахов, Рибалка, Каверін (Шевчук, 80), Чайковський

Попередження: Метток (45), Дрінкуотер (53) – Петров (62), Гармаш (67)

З того складу на Євро-2020 від України поїхав тільки Сергій Кривцов. Денис Гармаш, Євген Шахов і Сергій Рибалка давно не викликалися в національну команду, не кажучи вже про інших футболістів.

У Англії з того складу на Євро-2020 грають тільки двоє – це захисники Кіран Тріпп'єр і Кайл Вокер.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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22:00
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Вівторок, 6 липня
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