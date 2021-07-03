3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Италия --
Испания --
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Динамо --
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Остановиться в 1/4 финала – не для нас: Бущан сделал громкое заявление перед Англией

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 17:34
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Голкипер Украины заверил, что команда будет биться до последней минуты матча с Англией в четвертьфинале 3 июля в Риме и не собирается удовлетвориться достигнутым
Георгий Бущан думает только о победе
Георгий Бущан думает только о победе / Фото: Reuters

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан накануне встречи 1/4 финала против Англии 3 июля в Риме рассказал, как "сине-желтые" собираются пройти британцев. Начало встречи – 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

Читайте также: Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

"Мы все понимаем, какие там игроки и какая у англичан сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с Гарри Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение", – цитирует голкипера сайт УЕФА

Георгий Бущан, сборная Украины
Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

"Возможно, нам будет легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть довольными этим результатом – не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу. Сейчас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты"

Ранее Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

Также мы рассказывали, что Украина уже побеждала Англию в финале Евро.

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
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4
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Венгрия
3
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