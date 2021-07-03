3 липня 67’
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 19:18
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Серед учасників чвертьфіналів Євро-2020 більше команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи подолала тільки збірна Швейцарії
Україна налітала на Євро у 6 разів більше за Англію
Україна налітала на Євро у 6 разів більше за Англію / Фото: Reuters

Сьогодні у Вічному місті, Римі, відбудеться доленосний для збірної України матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Початок – о 22:00. Україна – Англія онлайн доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями. Але цікаво, що це тільки перший виїзд для британців, хоча чемпіонат проходить в 11 містах і 11 країнах.

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До цього три поєдинки на груповому етапі і один у 1/8 фіналу збірна Англії провела на "Уемблі" в Лондоні перед своїми вболівальниками. Тому до початку матчу з Україною кілометраж "Трьох левів" на цьому Євро складе 1430 км – відстань від Лондона до Риму. Приблизно 2 години 20 хвилин на літаку – повідомляє tribuna.com.

Збірна України прилетіла до Риму
Збірна України прилетіла до Риму / Фото: Reuters

У свою чергу Україна – одна з головних блукачів у чвертьфіналі Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вже подолала 9 000 км і провела в повітрі майже 13 годин. Тобто, у 6 разів більше за Англію. Більше наших футболістів налітали лише гравці збірної Швейцарії (17 069 км), які вчора програли Іспанії по пенальті.

Раніше ми писали, що шанс України – в недолугості оборони Англії.

Збірна Німеччини проти Англії
Збірна Німеччини проти Англії / Фото: Reuters

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

Також ми розповідали, що Україна вже перемагала Англію у фіналі Євро.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2 (67’)
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