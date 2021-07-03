Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір

Серед учасників чвертьфіналів Євро-2020 більше команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи подолала тільки збірна Швейцарії

Україна налітала на Євро у 6 разів більше за Англію / Фото: Reuters

Сьогодні у Вічному місті, Римі, відбудеться доленосний для збірної України матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Початок – о 22:00. Україна – Англія онлайн доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями. Але цікаво, що це тільки перший виїзд для британців, хоча чемпіонат проходить в 11 містах і 11 країнах.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Англія. Дивимося гру Євро-2020 разом

До цього три поєдинки на груповому етапі і один у 1/8 фіналу збірна Англії провела на "Уемблі" в Лондоні перед своїми вболівальниками. Тому до початку матчу з Україною кілометраж "Трьох левів" на цьому Євро складе 1430 км – відстань від Лондона до Риму. Приблизно 2 години 20 хвилин на літаку – повідомляє tribuna.com.

Збірна України прилетіла до Риму / Фото: Reuters

У свою чергу Україна – одна з головних блукачів у чвертьфіналі Євро-2020. Команда Андрія Шевченка вже подолала 9 000 км і провела в повітрі майже 13 годин. Тобто, у 6 разів більше за Англію. Більше наших футболістів налітали лише гравці збірної Швейцарії (17 069 км), які вчора програли Іспанії по пенальті.

Раніше ми писали, що шанс України – в недолугості оборони Англії.

Збірна Німеччини проти Англії / Фото: Reuters

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

Також ми розповідали, що Україна вже перемагала Англію у фіналі Євро.

Дивіться незвичайну озвучку мультфільму про козаків