Стрім матчу Україна – Англія. Дивимося гру Євро-2020 разом

Україна вперше в історії грає в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Суперником команди Андрія Шевченка є Англія, якій ми можемо помститися за скандальну поразку на Євро-2012

Україна vs Англія - стрім / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Сьогодні збірна України зустрічається з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Початок матчу в Римі – о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті відбувається мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія.

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Крім цього, ми ведемо стрім матчу Україна – Англія на нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо гру разом!

Нагадаємо, ці збірні зустрічалися на Євро-2012 в Донецьку. Тоді англійці перемогли 1:0, проте мільйони уболівальників України досі вважають той результат несправедливим, згадуючи, як угорський рефері Віктор Кашшаї не зарахував півметровий гол українського серба Марко Девіча. Сьогодні у нашої команди є шанс взяти реванш!

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Відзначимо, що на шляху до чвертьфіналу Євро-2020 Англія обіграла Німеччину 2:0, позаяк Україна в додатковий час дотиснула Швецію – 2:1.