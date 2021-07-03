"Шанс України – в незграбності оборони Англії": тренер англійського клубу дав пораду Шевченку

Тренер академії Чарльтона Сергій Балтача знає слабкі сторони "Трьох Левів" і впевнений, що наша команда сьогодні заб'є англійцям

Сергій Балтача багато років працює в Англії / Фото: Getty Images

Срібний призер Євро-1988, легендарний захисник київського Динамо, а нині тренер академії англійського Чарльтона Сергій Балтача в передчутті сьогоднішнього матчу. Балтача впевнений, що Україна може пройти Англію в чвертьфіналі Євро-2020. І навіть знає, що для цього потрібно робити. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

"Найбільш слабка ланка збірної Англії – захисники. Ми будемо перші, хто їх розмочити. Може навіть двічі. А три голи ще краще. Я дуже радітиму, якщо це трапиться. І всім своїм англійським друзям кажу – вони побоюються нашу команду.

Слабкі англійські центрбеки були навіть в мій час. На Євро-1988 ми обіграли Англію – 3:1. Вони – високі, потужні, але в швидкості поступаються. Нашій групі атаки потрібно використовувати швидкість, інтенсивність, щоб давати опонентам якомога менше часу. Забігати їм за спини. При цьому потрібен хороший пас.

Шанс у контратаці обов'язково з'явиться. Сильна сторона повільних захисників – вони прекрасно почувають себе в повітрі. Подачі з флангів ефекту не принесуть. Англійці переграють наших форвардів на "другому поверсі" завдяки габаритам. Бачу наш шанс – в незграбності оборони суперника" , – цитує Балтачу "Футбол 24".

Дивіться, наш стрім матчу Україна – Англія на YouTube.