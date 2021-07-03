3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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"Шанс України – в незграбності оборони Англії": тренер англійського клубу дав пораду Шевченку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 18:29
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Тренер академії Чарльтона Сергій Балтача знає слабкі сторони "Трьох Левів" і впевнений, що наша команда сьогодні заб'є англійцям
Сергій Балтача багато років працює в Англії
Сергій Балтача багато років працює в Англії / Фото: Getty Images

Срібний призер Євро-1988, легендарний захисник київського Динамо, а нині тренер академії англійського Чарльтона Сергій Балтача в передчутті сьогоднішнього матчу. Балтача впевнений, що Україна може пройти Англію в чвертьфіналі Євро-2020. І навіть знає, що для цього потрібно робити. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

"Найбільш слабка ланка збірної Англії – захисники. Ми будемо перші, хто їх розмочити. Може навіть двічі. А три голи ще краще. Я дуже радітиму, якщо це трапиться. І всім своїм англійським друзям кажу – вони побоюються нашу команду.

Слабкі англійські центрбеки були навіть в мій час. На Євро-1988 ми обіграли Англію – 3:1. Вони – високі, потужні, але в швидкості поступаються. Нашій групі атаки потрібно використовувати швидкість, інтенсивність, щоб давати опонентам якомога менше часу. Забігати їм за спини. При цьому потрібен хороший пас.

Шанс у контратаці обов'язково з'явиться. Сильна сторона повільних захисників – вони прекрасно почувають себе в повітрі. Подачі з флангів ефекту не принесуть. Англійці переграють наших форвардів на "другому поверсі" завдяки габаритам. Бачу наш шанс – в незграбності оборони суперника" , – цитує Балтачу "Футбол 24".

Дивіться, наш стрім матчу Україна – Англія на YouTube.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Вівторок, 6 липня
22:00
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