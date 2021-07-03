3 июля 65’
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 19:18
Копировать ссылку
Среди участников четвертьфиналов Евро-2020 больше команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы преодолела только сборная Швейцарии
Украина налетала на Евро в 6 раз больше Англии
Украина налетала на Евро в 6 раз больше Англии / Фото: Reuters

Сегодня в Вечном городе, Риме, состоится судьбоносный для сборной Украины матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Начало – в 22:00. Украина – Англия онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями. Но интересно, что это только первый выезд для британцев, хотя чемпионат проходит в 11 городах и 11 странах.

Читайте также: Стрим матча Украина – Англия. Смотрим игру Евро-2020 вместе

До этого три поединка на групповом этапе и один в 1/8 финала сборная Англии провела на "Уэмбли" в Лондоне при своих болельщиках. Поэтому к началу матча с Украиной километраж "Трех львов" на этом Евро составит 1430 км – расстояние от Лондона до Рима. Примерно 2 часа 20 минут на самолете – сообщает tribuna.com.

Сборная Украины прилетела в Рим
Сборная Украины прилетела в Рим / Фото: Reuters

В свою очередь Украина – одна из главных скитальцев в четвертьфинале Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже преодолела 9 000 километров и провела в воздухе почти 13 часов. То есть, в 6 раз больше Англии. Больше наших футболистов налетали только игроки сборной Швейцарии (17 069 км), которые вчера проиграли Испании по пенальти.

Ранее мы писали, что шанс Украины – в неуклюжести обороны Англии.

Сборная Германии против Англии
Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

Также мы рассказывали, что Украина уже побеждала Англию в финале Евро.

Смотрите необычную озвучку мультфильма о казаках

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2 (65’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять