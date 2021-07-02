Відео голу і огляд матчу Швейцарія – Іспанія в 1/4 фіналу Євро-2020

Фаворити зустрічі іспанці відкрили рахунок на початку першого тайму завдяки рикошету. Швейцарії довелося розкриватися і великими силами йти відіграватися

Денис Закарія зрізав м'яч у власні ворота / Фото: Reuters

Швейцарія та Іспанія зустрілися в першому чвертьфінальному матчі на Євро-2020. Матч пройшов в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Санкт-Петербург". Ми проводили детальний онлайн матчу Швейцарія – Іспанія з описом всіх ключових моментів.

Іспанія відкрила рахунок вже на восьмій хвилині. Жорді Альба зважився на дальній удар, м'яч по дорозі в ворота зачепив ногу Дениса Закарії і трохи змінив траєкторію польоту, але цього вистачило, щоб перешкодити голкіперові зреагувати на удар.

Нагадаємо, обидві команди епічно виграли свої матчі 1/8 фіналу в понеділок. Іспанія за рахунку 3:1 розгубила перевагу в останні п'ять хвилин, але все-таки обіграла хорватів в додатковий час 5:3.

Швейцарці ж проти Франції відігралися таким же чином, як і хорвати, але, на відміну від балканців, сенсаційно перемогли чемпіонів світу з пенальті.