2 липня 45’
Швейцарія 0
Іспанія 1
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
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Відео голу і огляд матчу Швейцарія – Іспанія в 1/4 фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 липня, 19:42
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Фаворити зустрічі іспанці відкрили рахунок на початку першого тайму завдяки рикошету. Швейцарії довелося розкриватися і великими силами йти відіграватися
Денис Закарія зрізав м'яч у власні ворота
Денис Закарія зрізав м'яч у власні ворота / Фото: Reuters

Швейцарія та Іспанія зустрілися в першому чвертьфінальному матчі на Євро-2020. Матч пройшов в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Санкт-Петербург". Ми проводили детальний онлайн матчу Швейцарія – Іспанія з описом всіх ключових моментів.

Іспанія відкрила рахунок вже на восьмій хвилині. Жорді Альба зважився на дальній удар, м'яч по дорозі в ворота зачепив ногу Дениса Закарії і трохи змінив траєкторію польоту, але цього вистачило, щоб перешкодити голкіперові зреагувати на удар.

Нагадаємо, обидві команди епічно виграли свої матчі 1/8 фіналу в понеділок. Іспанія за рахунку 3:1 розгубила перевагу в останні п'ять хвилин, але все-таки обіграла хорватів в додатковий час 5:3.

Швейцарці ж проти Франції відігралися таким же чином, як і хорвати, але, на відміну від балканців, сенсаційно перемогли чемпіонів світу з пенальті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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