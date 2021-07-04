На Шевченка вже чекають в Катарі: тренер написав пост про свій шлях і відзначив, ким пишається

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пишається виступом своєї команди на чемпіонаті Євро-2020, незважаючи на розгром від Англії у чвертьфіналі в Римі

Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам / Фото: Getty Images

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після крупної поразки від Англії (0:4) у чвертьфіналі Євро-2020 написав зворушливий пост подяки своїм гравцям і фанатам.

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"Вчора ввечері ми зустрілися з сильною командою. Спасибі всім фанатам за вашу приголомшливу підтримку, це було так важливо на нашому шляху. Пишаюся грою своєї команди на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", – зазначив у Twitter тренер української команди

Під постом всі дружно дякували Шевченку за роботу і відзначали, що чвертьфінал – відмінне досягнення для України. Причому, так думали і українські любителі футболу, і іноземні. "Не турбуйтеся, ви ідеальні", – написала одна з вболівальниць. А користувач Twitter з Катару заявив, що чекає на тренера і його збірну на ЧС-2022.

Раніше Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020, зазначивши, що нам ще рано брати такі вершини.

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А Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличка.

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