Чи залишиться Шевченко у збірній України? Відповідь тренера після розгрому на Євро

Головний тренер української команди Андрій Шевченко відповів на питання про своє майбутнє у збірній після крупно поразки від Англії і вильоту з чемпіонату в 1/4 фіналу

Андрій Шевченко виконав великий обсяг роботи / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після крупної поразки від Англії (0: 4) в чвертьфіналі Євро-2020 відповів на питання про свою можливу відставку. Відзначимо, що на цьому турнірі "синьо-жовті" вперше в історії пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи та подолали перший раунд плей-офф.

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"Я задоволений тим, як наша команда виступила. Подякував футболістам за самовіддачу, за те, що вони сьогодні прагнули грати в властивий нашій команді футбол. Чи залишуся я на своїй посаді? Спершу ми повернемося в Україну. Потім підведемо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я приймемо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає ", – цитує тренера УАФ

Андрій Шевченко в матчі з Англією виглядав розгубленим / Фото: Reuters

Нагадаємо, що діючий контракт з Шевченком розрахований до кінця 2022 року, коли в Катарі повинен фінішувати чемпіонат світу.

раніше Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020 , Зазначивши, що нам ще рано брати такі вершини.

А Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличко.

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