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Подкопаева о смерти второго отца: Он до последнего боролся с болезнью

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 18:01
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева скорбит после смерти Олега Остапенко, который был для нее не просто тренером
Лилия Подкопаева и Олег Остапенко
Лилия Подкопаева и Олег Остапенко / Фото: Instagram

3 июля 2021 года на 77-м году жизни умер знаменитый тренер Лилии Подкопаевой, украинский специалист по спортивной гимнастике Олег Васильевич Остапенко. Титулованная ученица тут же отреагировала на уход близкого человека.

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"Друзья, сегодня этот мир покинул прекрасный человек и выдающийся тренер. Не стало Олега Васильевича Остапенко. Для меня это был не просто тренер, который выводил меня на помост в Атланте, а, скорее, мой второй отец. Он до последнего боролся с болезнью, но, видимо, там наверху решили, что настало его время.

Дорогой Олег Васильевич, навсегда останусь благодарна Вам за все, что Вы сделали для меня и для нашей страны. Память о Вас останется навсегда в наших сердцах", – написала в своем Instagram Подкопаева

Остапенко являлся личным тренером украинских гимнасток Татьяны Лысенко и Лилии Подкопаевой. Первая под его руководством выиграла две золотые медали на Олимпиаде-1992 в Барселоне, вторая – два "золота" на Играх-1996 в Атланте.

Отметим, что в начале 2000-х годов Остапенко работал с женской сборной Бразилии, впоследствии возглавлял женскую национальную команду Беларуси. В последнее время специалист тренировал женскую сборную Украины.

Олег Остапенко и Лилия Подкопаева
Олег Остапенко и Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Ранее в страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира.

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