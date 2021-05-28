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"Яка ти красива": Дар'я Білодід була вражена красою нашої легкоатлетки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 травня, 13:35
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Срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту запостила в соцмережі фото на фоні каштана і отримала комплімент від дзюдоїстки
Зірка легкої атлетики Юлія Левченко
Зірка легкої атлетики Юлія Левченко / Фото: Instagram

Одна з найсильніших наших легкоатлеток Юлія Левченко, визнана головним секс-символом українського спорту, поділилася в соцмережах фото з Києва. Левченко сфотографувалася на тлі квітучого каштана.

Однією з перших відреагувала на знімок ще одна наша красуня Дар'я Білодід. "Яка ти красива", – написала Дар'я в коментарях Instagram.

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі Юлія Левченко зайняла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, що нагадала про себе.

В тренді

Зараз Левченко готується до Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

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