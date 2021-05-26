Історія однієї фотографії. Ціна олімпійського "золота" – одна сота секунди

Майкл Фелпс став олімпійським чемпіоном 2008 року на дистанції 100 метрів батерфляєм, випередивши Милорада Чавича лише на міліметри

/ Фото: Getty Images

16 серпня 2008 року, Олімпійські ігри в Пекіні. Фінал на 100 метрів батерфляєм у чоловіків.

"Буде здорово, якщо історики потім скажуть, що Фелпс виграв сім золотих, а восьму програв якомусь хлопцеві. Я не проти бути цим хлопцем" , – говорив перед стартом серб Милорад Чавич.

Він був неймовірно близький, щоб перемогти кращого плавця в історії. Фелпса і Чавича на фініші розділили міліметри, а в протоколі 0,01 секунди. Серби потім подали протест. Але покадрові записи камери з-під води залишили результат в силі. Фелпс виграв і Чавич визнав це.

Майкл Фелпс і Мілорад Чавіч з фотографією фотофинишу на ОІ-2008 / Фото: Getty Images

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До речі, в тому ж році Мілорад став чемпіоном Європи з плавання батерфляєм на 50-метровій дистанції і встановив рекорд континенту. А на церемонію нагородження вийшов в майці з написом "Косово – це Сербія". Він був відсторонений від подальшої участі в чемпіонаті Європи та оштрафований на 10 800 доларів.

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