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История одной фотографии. Цена олимпийского "золота" – одна сотая секунды

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 16:35
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Майкл Фелпс стал олимпийским чемпионом 2008 года на дистанции 100 метров баттерфляем, опередив Милорада Чавича лишь на миллиметры
Майкл Фелпс выиграл у Милорада Чалича одну сотую секунды
Майкл Фелпс выиграл у Милорада Чалича одну сотую секунды / Фото: Getty Images

16 августа 2008 года, Олимпийские игры в Пекине. Финал на 100 метров баттерфляем у мужчин.

"Будет здорово, если историки потом скажут, что Фелпс выиграл семь золотых, а восьмую уступил какому-то парню. Я не против быть этим парнем", – говорил перед стартом серб Милорад Чавич.

Он был невероятно близок, чтобы победить лучшего пловца в истории. Фелпса и Чавича на финише разделили миллиметры, а в протоколе 0,01 секунды. Сербы потом подали протест. Но покадровые записи камеры из-под воды оставили результат в силе. Фелпс выиграл и Чавич признал это.

Майкл Фелпс и Милорад Чавич с фотографией фотофиниша на ОИ-2008
Майкл Фелпс и Милорад Чавич с фотографией фотофиниша на ОИ-2008 / Фото: Getty Images

В тренде

Кстати, в том же году Милорад стал чемпионом Европы по плаванию баттерфляем на 50-метровой дистанции и установил рекорд континента. А на церемонию награждения вышел в майке с надписью "Косово – это Сербия". Он был отстранен от дальнейшего участия в чемпионате Европы и оштрафован на 10 800 долларов.

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