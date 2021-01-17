Гаряча волейболістка в бікіні ледь не розтопила кригу: спортсменка вирішила випити на снігу

Казахстанська волейболістка Тетяна Дем'янова – одна з найпопулярніших спортсменок у себе на батьківщині. Славу їй приніс не тільки спорт, але і безліч відвертих фото в соцмережах.
На цей раз Дем'янова записала відео. Вони з подругою в бікіні вирішили випити. І не перешкода, що на вулиці мінусова температура і кругом сніг. Але схоже, це всього лише розминка. Адже плани у Тетяни грандіозні. "Хто завтра пірне в ополонку?" – запитує дівчина.
Тетяна почала займатися волейболом з 9 років після того, як в п'ятому класі переїхала з родиною в Костанай. У спортивну секцію її привела мама, тренер з волейболу. У минулому сезоні спортсменка виступала за команду "Алмати".
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У Instagram Тетяни Дем'янової багато гарячих фото:
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