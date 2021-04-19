Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото

Люсія не прогадала, коли пішла з велоспорту в модельний бізнес. Тепер красуня регулярно радує своїх підписників відвертим фото в одязі і без нього

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова пішла зі спорту заради кар'єри моделі і досягла успіху в новому амплуа. Красуня регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram відверті фото.

На цей раз дівчина показала фото ню, на якому вона зображена лише в одних леопардових трусиках, а ще прикриває свої пишні груди рукою.

Дивіться більше фото Люсії Яворчековой

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