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Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла

18 квітня, 22:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Головна фанатка Дієго Марадони телеведуча з Неаполя Флоріана Мессіна показала нове пікантне фото в соцмережах. Дівчина чекає, коли ж настане потепління

Італійська телеведуча Флоріана Мессіна, що стала відомою навесь світ завдяки відвертому фото на тлі муралу із зображенням Дієго Марадони, не зупиняється на досягнутому.

Красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото в купальнику з блискітками на тлі моря. "Залишилося трохи", – написала дівчина під фото і додала смайлик у вигляді сонця, натякаючи, що вона чекає не дочекається літа.

Яскраві фото Флоріани Мессіни в Instagram:

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дівчина телеведуча WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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