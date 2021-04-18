Від жару зірки стриптизу плавиться повітря! Пишнотіла наречена боксера у відвертому відео

Наречена боксера Флойда Мейвезера танцівниця Анна Монро показала інтригуюче відео своєї відвертій фотосесії в різних образах, в тому числі і Мерилін Монро

Наречена непереможного боксера Флойда МейвезераАнна Монро виклала анонс своєї відвертої фотосесії в стилі тієї самої Монро, яка Мерилін. 29-річна блондинка з пишними формами, яка працює танцівницею в стриптиз-клубі колишнього чемпіона, з'явилася в білій пишній сукні з оголеною спиною.

Ще більш відвертим анонсом зйомки поділилася візажістка Анни.

Мейвезер довгий час приховував свою кохану, однак в січні ЗМІ зі своїх джерел дізналися і про пікантний роман боксера.

"Спочатку Флойд був роздратований, що стало відомо про їхні стосунки, тому що він хотів зберегти їх в таємниці. Вони посперечалися з цього приводу, але незабаром помирилися. А потім він вирішив зробити пропозицію. Анна сказала сім'ї та друзям, що виходить заміж і хоче в цьому році завести дитину від Флойда", – стверджує джерело The Sun.

Анна працює в клубі Флойда в Лас-Вегасі. Вона народилася в США, але її батьки переїхали до Англії по роботі, коли Монро була зовсім юною. Потім повернулася в Америку, коли їй було 22 роки. Дівчина пішла на співбесіду стосовно роботи в Floyd's Girl Collection, але отримала відмову, однак, йдучи, вона пройшла повз Флойда в коридорі. Наступного дня їй зателефонували з клубу і попросили повернутися.

Раніше ми розповідали, як Мейвезер з розмахом відсвяткував свій день народження: торт в доларах, брат Байдена і дівчатка в сріблі.

Флойд Мейвезер купив собі "Роллс Ройс" Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися