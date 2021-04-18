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Хочеться кричати! Футболіст Шахтаря подарував нареченій прогулянку на повітряній кулі і ще дещо (фото)

18 квітня, 21:12

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Валерій Бондар доклав усых зусиль, щоб його кохана Даша Савіна надовго запам'ятала своє 20-річчя – дивіться, якими сюрпризами потішив він блондинку

Наречена захисника Шахтаря і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна показала, як її привітав з днем народження її наречений.

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Нагадаємо, моделі і журналістці Даші Савіній 18 квітня виповнилося 20 років. З цієї нагоди дівчина постала перед фоловерами в неймовірно відвертому образі, прикривши своє тіло тільки бантиком.

Валерій Бондар доклав усіх зусиль, щоб цей день запам'ятався його коханій на все життя. Крім "мільйона троянд", футболіст подарував нареченій ювелірну прикрасу – сережки. І Даша вже встигла їх приміряти.

Даша Савіна з подарунком на день народження Відео: Instagram

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А після цього на Дашу Савіну чекав сюрприз – прогулянка з Валерієм Бондарем на повітряній кулі.

"Хочеться кричати на весь світ від щастя і емоцій", – поділилася своїми відчуттями в Instagram безпосередньо з повітряної кулі Даша Савіна

Нагадаємо, в лютому Валерій Бондар зробив Даші Савіній пропозицію, і вона відповіла: "Так!" Цьому передувала емоційна відпустка закоханих на Домінікані.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

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день народження WAGs Валерий Бондарь Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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