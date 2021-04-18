"Сідниці – наше все!" Усі ракурси Насті-косметолога, яка заволоділа серцем нового Кличка

Напередодні в Німеччині український спадкоємець братів Кличків Олександр Захожий нокаутував Сергія Вервейка - українця, який виступає під прапором Польщі.
Ця перемога принесла боксеру на прізвисько Хижак перший в його профі-кар'єрі пояс WBC Francophone.
На успіх 27-річного гіганта Захожого (207 см) емоційно відреагувала його дружина Анастасія.
"Мій чемпіон! – написала блондинка у себе в Instagram. – Я так люблю тебе, я завжди в тебе вірила! Ти такий молодець! Я бачила тебе уві сні з зеленим поясом і тепер зустріну в аеропорту з ним! Я так і знала, що буде нокаут"
Відзначимо, що Анастасія Захожа працює лікарем-косметологом. При цьому в пошуках зайнятості в резюме дівчина писала про себе: "Охайна, акуратна, доглянута, працьовита, легко знаходжу спільну мову з людьми, привітна".
Від себе додамо: ду-у-у-уже вродлива!
Досить часто Анастасія Захожая публікує свої фото ззаду, стверджуючи: "Що може бути красивіше за соковиті пружні округлі персики? Гадаю, всі дівчата зі мною погодяться, сідниці – це наше все, це та частина тіла, заради споглядання якої чоловіки завжди пропускають нас вперед" .
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Про свого ж непереможного чоловіка Олександра Захожого, який з 15 боїв на профі-рингу 11 виграв нокаутом, Анастасія каже так: "Впевнена, ти станеш абсолютним чемпіоном світу і номером один!"
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