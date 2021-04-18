Сексуальна кішечка зі скандального вечора боксу: могла і на Олімпіаді виступити

Американська співачка Doja Cat виступила на вечорі боксу в Атланті за участю українського боксера Івана Редкача. Дивіться найпікантніші фото зірки

Сьогодні вночі в Атланті українського боксера Івана Редкача з рингу винесли на ношах після нокауту від колишнього чемпіона світу американця Реджиса Прогрейса. А справжньою окрасою вечора стала американська співачка і репер Доджа Кет, яка вибрала для виступу вельми відвертий наряд.

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Doja Cat, яка у 2020 році була номінована на три премії Греммі і перемогла в двох номінаціях American Music Awards, вийшла на сцену між боями в чорному купальнику і колготах в сіточку і наколінниках.

Варто відзначити, що Доджа – справжній майстер брейк-дансу, який МОК включив в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Після занять брейк-дансом дівчина приєдналася до професійної трупи, з якою брала участь у танцювальних баталіях по всьому Лос-Анджелесу, ще навчаючись у середній школі.

Співачка прославилася завдяки вірусному хіту 2018 року "Mooo!", який мав великий успіх на каналі YouTube і потрапив до списку кращих відео року. А у травні 2020-го сингл "Say So" посів перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, вперше в кар'єрі співачки.

Раніше ми давали занадто відверті фото ринг-герл. Каміла Олівейра порадувала фанатів своїми пікантними знімками.

Іван Редкач і Реджис Прогрейс – дуель поглядів

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