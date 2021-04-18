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Українця з рингу винесли на ношах: Редкач корчився від болю після дивного нокауту

18 квітня, 08:41

Олена Павлова Олена Павлова

Іван Редкач програв американцеві Ріджіса Прогрейсу 17 квітня в Атланті, отримавши болючу травму в шостому раунді бою проти колишнього чемпіона світу

Скандальний український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) цієї ночі в Атланті достроково програв колишньому чемпіонові світу американцю Реджису Прогрейсу (26-1, 21 КО). Але яке шоу почалося в кінці цього дивного двобою, коли хвилин 10 Іван корчився від болю. Раніше повідомлялося про напад зі зброєю на українського боксера.

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Суперники почали поєдинок дуже акуратно, проте з другого раунду, перевага Прогрейса ставала все більш відчутною. У 5-му Редкач отримав розсічення, а у 6-му відбулася несподівана розв'язка: після правого бокового удару по корпусу Іван впав, потім встав, але все одно більше 10 хвилин страшно корчився в агонії.

"Він впустив Смурфа!" – голосно закричав хтось із коментаторів, натякаючи на блакитні волосся українця. А Редкач тим часом тримався за бандаж, немов Прогрейс вдарив його нижче пояса. Хоча в повторі здається, що удар припав кудись по ребрах, можливо трохи нижче. Але Івана з рингу забрали на ношах.

Іван Редкач на ношах після бою з Реджісом Прогрейсом
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Іван Редкач на ношах після бою з Реджісом Прогрейсом / Фото: Getty Images

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В результаті Реджис переміг технічним рішенням суддів після зупинки бою "по травмі" – 60:54, 60:54 і 59:54. А ми вже повідомляли гонорари боксерів. Українець за вихід в ринг отримає 250 тисяч доларів, гарантований заробіток американця – 850 тисяч доларів, без частки від продажів PPV.

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