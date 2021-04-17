Іван Редкач отримає набагато менше, ніж суперник. Названі гонорари боксерів

Український боксер за вихід в ринг отримає 250 тисяч доларів, гарантований заробіток американця – 850 тисяч доларів, без частки від продажів PPV

Уже сьогодні вночі в Америці відбудеться вечір боксу, де на ринг вийде український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач. Його суперник – фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії американець Реджис Прогрейс.

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Напередодні поєдинку пройшла традиційна церемонія зважування. Обидва боксери вклалися в ліміт вагової категорії. Редкач – 64,4 кг, Прогрейс – 64,9 кг.

Також були озвучені гонорари боксерів. Редкач отримає 250 тисяч доларів, Прогрейс – 850 тисяч. Гонорари не включають частку від продажів PPV.

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У профі-кар'єрі уродженця Шостки 29 поєдинків при 23 перемогах, 5 поразках і одній нічиїй. 32-річний Реджис виграв 25 боїв і один раз поступився за очками.

Останній раз Редкач виходив на ринг в січні 2020 року, коли за очками програв Денні Гарсії бій за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBC. В ході поєдинку українець вкусив суперника за шию, за що отримав прізвисько "Український Тайсон". Його відсторонили від боксу на рік, однак пізніше скоротили строк.

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