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Чому Ломаченко не любить Редкача: боксер-скандаліст розповів правду

17 квітня, 14:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Неординарний український спортсмен, який живе в США, вважає, що до нього погано ставляться за те, що він завжди говорить правду. А з Усиком він дружить

Найближчої ночі 35-річний український боксер Іван Редкач знову вийде на ринг у США. Як відомо, вже названі гонорари Редкача і Прогрейса. Бійці проведуть рейтинговий поєдинок в Атланті в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг). Уродженець Шостки спробує повернутися в число претендентів на чемпіонський пояс.

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Крім своїх успіхів на рингу, Іван відомий критичним ставленням до колег по цеху Василя Ломаченка й Олександра Усика. Ось і недавно Редкач підколов Ломаченка про друзів: "Йому тато не дозволяє". Чому у уродженця Шостки існує напруженість із зірками, він розповів в ефірі Instagram-паблік BoxingUkraineBoxing:

"Я говорю правду, а люди її не люблять. У тому числі про Ломаченка й Усика. Просто багато хто не любить правду і блокує. Навіщо тоді заводити соціальні мережі, якщо блокувати? Відносно Сергія Лапіна, я теж сказав правду, що він жебрак і погано веде справи Усика. Я сказав і забув, а вони мені досі пишуть різну гидоту.

Я не лицемір. Немає такого, щоб я щось придумував і говорив фігню. У мене з Усиком не було конфлікту. Я просто зробив політичний коментар, а встряв цей Серьожа Лапін – психолог, дерматолог чи хто він. І все почалося через це. Я як дружив з Сашею, так і дружу. У мене на нього образ немає, хороший хлопець. Лапін захотів піар і отримав його".

Іван Редкач

Іван Редкач / Фото: Instagram

Раніше Редкач провів дуель поглядів з американцем за склом.

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Дивіться, як Іван займався в тренажерному залі:

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стосунки бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Іван Редкач
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