Напад зі зброєю на українського боксера: колишній чемпіон з США нарвався на відповідь

Мирної підготовки до бою Прогрейс – Редкач не буде. Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс постарався зачепити свого майбутнього суперника, українця Івана Редкача, перед боєм 17 квітня. Раніше скандальний українець Редкач провів незвичайну дуель поглядів з американцем.

"Я хочу розбити цього лимонноголового. Поліція Атланти могла б заарештувати мене за напад із застосуванням смертоносної зброї", – написав Прогрейс в Instagram

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Відповідь українського напівсередньоваговика, який за словом в кишеню не лізе, не змусила себе довго чекати.

"Доброго ранку. Подивіться хто прокинувся. Де ж була ця енергія на прес-конференції, коли я був перед тобою? Реджіс, нам не потрібно продавати бій. Бій буде вогонь. Будь готовий, що через кілька тижнів я надеру тобі дупу", – написав Редкач у своєму Instagram

Реджіс Прогрейс – Іван Редкач/Фото trillerfightclub / Фото: Instagram

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У профі-кар'єрі у Редкача 29 поєдинків при 23 перемогах, 5 поразках і одній нічиїй. 32-річний Реджис виграв 25 боїв і один раз поступився за очками. "Файт" запланований на 17 квітня в Атланті.

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У попередній раз Редкач виходив на ринг у січні 2020 року, коли за очками програв Денні Гарсії бій за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBC. В ході поєдинку українець вкусив суперника за шию, за що отримав прізвисько "Український Тайсон". Його відсторонили від боксу на рік, однак пізніше скоротили строк.

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