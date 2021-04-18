Це ж цирк! Блогер знищив зірку MMA вже в першому раунді

Американський блогер і актор Джейк Пол достроково переміг 36-річного колишнього чемпіона Bellator Бена Аскрена, який проводив свій перший бій в боксі

17 квітня на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті в головному поєдинку вечора популярний американський блогер Джейк Пол нокаутував відомого 36-річного бійця ММА Бена Аскрена, який проводив свій перший бій в боксі. Раніше популярний блогер розмазав по рингу зірку НБА.

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Аскрен явно не особливо готувався до цієї сутичці в крузервейті, вийшовши в ринг із зайвою вагою. І поплатився за таке ставлення вже в середині першого раунду. Пол пробив двієчку і відправив суперника на настил рингу. Бен встав погойдуючись, але нокдаун вийшов дуже важким, і суддя зупинив поєдинок, щоб уникнути серйозних травм.

23-річний Пол, який здобув популярність завдяки ролям у ситкомі і відеоплатформі Vine і зараз має 20 млн підписників на Youtube, здобув уже третю перемогу в трьох боях. А багато хто з фанатів боксу назвали поєдинок цирком.

Колишній чемпіон Bellator і ліги ONE Бен Аскрен вибачився за поразку технічним нокаутом і поклав до власної кишені 500 000 доларів, Пол гарантовано отримає 690 000.

Раніше цього вечора українця Редкача з рингу винесли на ношах.

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