Українська
$ 27,96
33,46
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости бокса

Сексуальная кошечка со скандального вечера бокса: могла и на Олимпиаде выступить

18 апреля, 11:08

Елена Павлова Елена Павлова

Американская певица Doja Cat выступила на вечере бокса в Атланте с участием украинского боксера Ивана Редкача. Смотрите самые пикантные фото звезды

Сегодня ночью в Атланте украинского боксера Ивана Редкача из ринга вынесли на носилках после нокаута от бывшего чемпиона мира американца Реджиса Прогрейса. А настоящим украшением вечера стала американская певица и рэпер Доджа Кэт, которая выбрала для выступления весьма откровенный наряд.

Читайте также: Блогер уничтожил звезду MMA в первом раунде: смотрите видео молниеносного нокаута

Doja Cat, которая в 2020 году была номинирована на три премии Грэмми и победила в двух номинациях American Music Awards, вышла на сцену между боями в черном купальнике и колготах в сеточку и наколенниках.

Стоит отметить, что Доджа – настоящий мастер брейк-данса, который МОК включил в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. После занятий брейк-дансом девушка присоединилась к профессиональной труппе, с которой участвовала в танцевальных баталиях по всему Лос-Анджелесу, еще учась в средней школе.

Певица прославилась благодаря вирусному хиту 2018 года "Mooo!", имевшему большой успех на канале YouTube и попавшему в списки лучших видео года. А в мае 2020-го сингл "Say So" занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, впервые в карьере певицы.

Ранее мы давали слишком откровенные фото ринг-герл. Камила Оливейра порадовала фанатов своими пикантными снимками.

Иван Редкач и Реджис Прогрейс – дуэль взглядов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
бокс певица Иван Редкач Doja Cat
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фото
Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фотоБокс
Кличко едва не умер в коме: самое странное поражение украинской легенды
Кличко едва не умер в коме: самое странное поражение украинской легендыБокс
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИ
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИБокс
Эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку
Эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковкуБокс
Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика
Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере УсикаБокс
Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков
Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиковБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять