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Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл

27 марта, 21:17

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Камила Оливейра порадовала фанатов своими пикантными снимками

Недавно Камила Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье. Сейчас в паузе между бойцовскими турнирами ринг-герл радует подписчиков в соцсетях пикантными снимками. Зацените новые фото красотки.

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В январе 2013 года Камила Оливейра из Сан-Паулу стала первой бразильянкой, которая выносила таблички в турнирах UFC.

А уже в 2016 году авторитетный сайт Sherdog, специализирующийся на смешанных единоборствах, назвал Камилу самой красивой октагон-герл.

Интересно, что Оливейра считает самой красивой женщиной планеты Анджелину Джоли. Она хотела бы иметь такие же губы, как у голливудской актрисы.

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Ну а многие бойцы желают, чтобы таблички с раундами на их поединках выносила именно Камила Оливейра.

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Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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WAGs ринг-герл Камила Оливейра
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