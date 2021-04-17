Боксер перервав серію з 26 поразок. Він не вигравав з 2013 року

Сьогодні історичний день для боснійського боксера суперважкої ваги Фаділа Пашаліча – йому нарешті вдалося перервати свою жахливу серію з поразок, що тривала з 2013 року!
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Пашаліч дебютував в професіоналах у вересні 2013 року з поразки. Уже в листопаді він знову вийшов на ринг і здобув свою першу перемогу в кар'єрі. Однак потім пішла серія з 26 поразок поспіль!
І ось нарешті сьогодні йому посміхнулася удача. Пашаліч вийшов на чотирьохраундовий поєдинок проти дебютанта з Німеччини Дірка Понтіус і здобув перемогу суддівським рішенням.
Раніше ми писали, що бій Евандера Холіфілда підтверджений. Його суперником буде не Тайсон. 58-річний Холіфілд проведе показовий поєдинок проти 48-річного Кевіна Макбрайда 5 червня, буде шість раундів по дві хвилини.
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