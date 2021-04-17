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Боксер прервал серию из 26 поражений. Он не выигрывал с 2013 года

17 апреля, 20:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Малоизвестный боксер из Боснии Фадил Пашалич одержал первую победу с 2013 года. Пашалич испортил дебют Дирку Понтиусу и прервал свою серию из 26 поражений

Сегодня исторический день для боснийского боксера супертяжелого веса Фадила Пашалича – ему наконец-то удалось прервать свою чудовищную серию из поражений, которая длилась с 2013 года!

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Пашалич дебютировал в профессионалах в сентябре 2013 года с поражения. Уже в ноябре он снова вышел на ринг и одержал свою первую победу в карьере. Однако затем последовала серия из 26 поражений подряд!

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И вот наконец сегодня ему улыбнулась удача. Пашалич вышел на четырехраундовый поединок против дебютанта из Германии Дирка Понтиуса и одержал победу судейским решением.

Ранее мы писали, что бой Эвандера Холифилда подтвержден. Его соперником будет не Тайсон. 58-летний Холифилд проведет показательный поединок против 48-летнего Кевина Макбрайда 5 июня, будет шесть раундов по две минуты.

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бокс боксер

Источник: Сегодня|Спорт

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