Бій Евандера Холіфілда підтверджений. Його суперником буде не Тайсон

58-річний Холіфілд проведе показовий поєдинок проти 48-річного Кевіна Макбрайда 5 червня, буде шість раундів по дві хвилини

Компанія Triller офіційно анонсувала своє наступне шоу 5 червня за участю колишнього абсолютного чемпіона світу в двох вагових категоріях Евандера Холіфілда. 58-річний Холіфілд проведе показовий поєдинок проти 48-річного Кевіна Макбрайда. Це буде шестираундовий бій, до якого будуть застосовуватися правила стандартних боксерських поєдинків, за винятком того, що раунди, швидше за все, будуть тривати по дві хвилини.

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Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Тому Евандер вибрав собі в суперники Кевіна Макбрайда. Він відомий тим, що переміг і відправив на пенсію Майка Тайсона в 2005 році.

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Нагадаємо, що Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали, що не відбувся. Останній поєдинок Евандер провів в травні 2011 року, коли переміг данця Брайана Нільсена.

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