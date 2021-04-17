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Бой Эвандера Холифилда подтвержден. Его соперником будет не Тайсон

17 апреля, 13:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

58-летний Холифилд проведет показательный поединок против 48-летнего Кевина Макбрайда 5 июня, будет шесть раундов по две минуты

Компания Triller официально анонсировала свое следующее шоу 5 июня с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда. 58-летний Холифилд проведет показательный поединок против 48-летнего Кевина Макбрайда. Это будет шестираундовый бой, к которому будут применяться правила стандартных боксерских поединков, за исключением того, что раунды, скорее всего, будут длиться по две минуты.

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Холифилд планировал провести бой против Майка Тайсона, однако сторонам не удалось договориться. Поэтому Эвандер выбрал себе в соперники Кевина Макбрайда. Он известен тем, что победил и отправил на пенсию Майка Тайсона в 2005 году.

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Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

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бокс боксеры Эвандер Холифилд Кевин Макбрайд

Источник: AllBoxing

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