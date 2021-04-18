Це був нокаут! Кривдник Редкача залишився незадоволений рішенням суддів

Американець Реджис Прогрейс впевнений, що переміг нокаутом після потужного удару по корпусу, тоді як служителі Феміди віддали йому перемогу рішенням за очками

Сьогодні вранці за київським часом в Атланті пройшло велике боксерське шоу. В одному з боїв українця Івана Редкача після удару Реджиса Прогрейса винесли на ношах. При цьому судді не зафіксували нокаут, виставивши однозначні оцінки на користь ексчемпіона світу. До сих пір ведуться суперечки, чи не припав вирішальний удар нижче пояса.

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Однак сам Прогрейс впевнений в тому, що переміг нокаутом, про що розповів в коментарі Fight Hub TV:

"Судді оголосили технічне рішення? Не може бути. Я нокаутував його! Їм краще змінити це рішення тому, що я хочу свій нокаут. Думаю, Редкач прикидався. Я перемагав його в кожному раунді, почав ловити його. Тренер говорив, щоб я вимотували і пресингував суперника. Я чинив на нього тиск і почав бити. Вкладався в удари, бив все сильніше. В кінці я завдав потужного удару по корпусу, тому він здався. Нісенітниця, що я міг нанести неправильний удар. Редкач не хотів програвати нокаутом, так що вирішив закінчити ось так".

Там же блогер Джейк Пол знищив зірку MMA вже в першому раунді.

У своєму 30-му бою в професіоналах Редкач зазнав шостої поразки. До речі, на авторитетному сайті BoxRec досі не записаний результат дуелі. Ймовірно, судді можуть-таки внести в нього корективи.

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Дивіться, як Іван працював в залі з грушею:

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