Спадкоємець Кличків у Німеччині вимкнув українського поляка: відео нокауту

Непереможний гігант Олександр Захожий виборов перший чемпіонський пояс у своїй професійній кар'єрі, знищивши в Карлсруе Сергія Вервейка – дивіться, як це було

Український суперваж-гігант Олександр Захожий виборов перший в своїй профі-кар'єрі пояс WBC Francophone, нокаутувавши в німецькому Карлсруе колишнього українця Сергія Вервейка, який виступає під прапором Польщі.

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Захожий, зріст якого становить 207 см, вирішив не розтягувати задоволення, відправивши Вервейка в нокаут вже на 80-й секунді бою. Після декількох влучань правим прямим, Олександр додав аперкот у щелепу Вервейка – якби не канати, суперник просто вивалився б за ринг.

Коли Вервейко опустився на коліно, суддя замахав руками, достроково завершивши бій на користь Захожого – одного з кандидатів в спадкоємці братів Кличків.

Відео бою Захожий – Вервейко

Захожий – Вервейко. Відео бою Відео: Instagram

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Відзначимо, що для 27-річного Захожого на прізвисько Мисливець ця перемога стала 15-ю на профі-рингу, 11 з них Олександр здобув достроково. Програвати йому ще не доводилося.

Вервейко ж зазнав четвертої поразки за 11 перемог.

/ Фото: Instagram

Реклама Олександр Захожий / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в одному з попередніх поєдинків Захожий здолав Кевіна Джонсона – американця, який свого часу поступився за очками Віталію Кличку в бою за чемпіонський пояс WBC.

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