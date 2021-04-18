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Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаута

18 апреля, 01:21

Олег Люлька Олег Люлька

Непобедимый гигант Александр Захожий завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере, уничтожив в Карлсруэ Сергея Вервейко – смотрите, как это было

Украинский супертяжеловес-гигант Александр Захожий завоевал первый в своей профи-карьере пояс WBC Francophone, нокаутировав в немецком Карлсруэ бывшего украинца Сергея Вервейко, выступающего под флагом Польши.

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Захожий, рост которого составляет 207 см, не стал растягивать удовольствие, отправив Вервейко в нокаут уже на 80-й секунде боя. После нескольких попаданий правым прямым, Александр добавил апперкот в челюсть Вервейко – если бы не канаты, соперник попросту вывалился бы за ринг.

Когда Вервейко опустился на колено, судья замахал руками, досрочно завершив бой в пользу Захожего – одного из кандидатов в наследники братьев Кличко.

Видео боя Захожий – Вервейко

Захожий – Вервейко. Видео боя Видео: Instagram
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Отметим, что для 27-летнего Захожего по прозвищу Охотник эта победа стала 15-й на профи-ринге, 11 из них Александр добыл досрочно. Проигрывать ему еще не доводилось.

Тогда как Вервейко потерпел четвертое поражение при 11 победах.

Виталий Кличко и Александр Захожий

Виталий Кличко и Александр Захожий / Фото: Instagram

Александр Захожий
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Александр Захожий / Фото: Instagram

Напомним, что в одном из предыдущих поединков Захожий одолел Кевина Джонсона – американца, в свое время уступившего по очкам Виталию Кличко в бою за чемпионский пояс WBC.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс нокаут Александр Захожий

Источник: Сегодня|Спорт

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