Обличчя зустрілося з поїздом! Небитого нокаутери з колишньої ваги Усика поклали за 7 хвилин

Непереможний нігерієць Ефетобор Апочі достроково виграв у американця Деона Ніколсона 17 квітня в претендентському бою від WBA у першій важкій вазі

Ще один великий вечір боксу відбувся цієї ночі в Exposition Center в Лос-Анджелесі. У головному бою екс-чемпіон світу у першій середній вазі Тоні Харрісон звів внічию протистояння з американцем Брайантом Перреллою. Але глядачам більше запам'ятався нокаут від Ефетобора Апочі, який просто виніс суперника з рингу.

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У Лос-Анджелесі в поєдинку за звання обов'язково претендента на чемпіонський титул WBA у першій важкій вазі зійшлися непереможені нокаутери Ефетобор Апочі (11-0, 10 КО) з Нігерії і Деон Ніколсон (14-1, 13 КО) з США. Але бій несподівано вийшов однобоким: Апочі розібрався із суперником менш, ніж за 3 раунди.

Комбінація з аперкота, джеба і хука довершила розгром Ніколсона, погасивши йому світло за дві хвилини до кінця третього раунду. Американець піднявся, але виглядав так, немов зіткнувся з поїздом. Так, дивлячись на такого хлопця, як Апочі, навіть шкода, що Олександр Усик покинув крузервейт.

Реклама Ефетобор Апочі вирубав Деон Ніколсона / Фото: Getty Images

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