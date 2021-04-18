Лицо встретилось с поездом! Небитого нокаутера из бывшего веса Усика уложили за 7 минут

Непобедимый нигериец Эфетобор Апочи досрочно выиграл у американца Деона Николсона 17 апреля в претендентском бою от WBA в первом тяжелом весе

Еще один большой вечер бокса состоялся этой ночью в Exposition Center в Лос-Анджелесе. В главном бою экс-чемпион мира в первом среднем весе Тони Харрисон свел вничью противостояние с американцем Брайантом Перреллой. Но зрителям больше запомнился нокаут от Эфетобор Апочи, который просто вынес соперника с ринга.

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В Лос-Анджелесе в поединке за звание обязательно претендента на чемпионский титул WBA в первом тяжелом весе сошлись непобежденные нокаутеры Эфетобор Апочи (11-0, 10 КО) из Нигерии и Деон Николсон (14-1, 13 КО) из США. Но бой неожиданно получился однобоким: Апочи разобрался с соперником менее, чем за 3 раунда.

Комбинация из апперкота, джеба и хука довершила разгром Николсона, погасив ему свет за две минуты до конца третьего раунда. Американец поднялся, но выглядел так, словно столкнулся с поездом. Да, глядя на такого парня, как Апочи, даже жалко, что Александр Усик покинул крузервейт.

Реклама Эфетобор Апочи вырубил Деона Николсона / Фото: Getty Images

Ранее блогер уничтожил звезду MMA уже в первом раунде. А фанаты назвали поединок цирком.

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