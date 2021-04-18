Нове бікіні від Марини: легкоатлетка застигла в спокусливій позі (фото)

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук на зборі в Туреччині встигає не тільки тренуватися, але і релаксувати. Не дарма ж у збору – статус відновлювального.
Сьогодні красуня вирішила скупатися в одному з водоймищ Анталії, порадувавши фоловерів знімком своєї чарівної фігури в блакитному бікіні.
"Щодня відриваю Туреччину по-новому. Чудове місце, яке наповнило мене емоціями", – підписала новий знімок в Instagram Марина Бех-Романчук
"З такою дівчиною будь-яке місце в цьому світі буде чудовим", – відзначають в коментарях фоловери спортсменки
Відзначимо, що Марина – велика любителька бікіні. Дивіться, в яких купальниках вона позувала до цього:
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Нагадаємо, що разом зі своїм чоловіком-плавцем Михайлом Марина Бех-Романчук готується представляти Україну на Олімпіаді в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Як ми писали, найімовірніше, Ігри відбудуться взагалі без глядачів.
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