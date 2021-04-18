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Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла

18 апреля, 22:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главная фанатка Диего Марадоны телеведущая из Неаполя Флориана Мессина показала новое пикантное фото в соцсетях. Девушка ждет, когда же наступит потепление

Итальянская телеведущая Флориана Мессина, ставшая известной навесь мир благодаря откровенному фото на фоне мурала с изображением Диего Марадоны, не останавливается на достигнутом.

Красотка поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото в купальнике с блестками на фоне моря. "Осталось немного", – написала девушка под фото и добавила смайлик в виде солнца, намекая, что она ждет не дождется лета.

Яркие фото Флорианы Мессины в Instagram:

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девушка телеведущая WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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