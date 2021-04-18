Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла

Итальянская телеведущая Флориана Мессина, ставшая известной навесь мир благодаря откровенному фото на фоне мурала с изображением Диего Марадоны, не останавливается на достигнутом.
Красотка поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото в купальнике с блестками на фоне моря. "Осталось немного", – написала девушка под фото и добавила смайлик в виде солнца, намекая, что она ждет не дождется лета.
Яркие фото Флорианы Мессины в Instagram:
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