От жара звезды стриптиза плавится воздух! Пышнотелая невеста боксера в откровенном видео

Невеста боксера Флойда Мейвезера танцовщица Анна Монро показала интригующее видео своей откровенной фотосессии в различных образах, в том числе и Мэрилин Монро

Невеста непобедимого боксера Флойда Мейвезера Анна Монро выложила анонс своей откровенной фотосессии в стиле той самой Монро, которая Мэрилин. 29-летняя блондинка с пышными формами, которая работает танцовщицей в стриптиз-клубе бывшего чемпиона, предстала в белом пышном платье с оголенной спиной.

Еще более откровенным анонсом съемки поделилась визажистка Анны.

Мейвезер долгое время скрывал свою возлюбленную, однако в январе СМИ из своих источников узнали и про пикантный роман боксера.

"Сначала Флойд был раздражен, что стало известно об их отношениях, потому что он хотел сохранить их в тайне. Они поспорили по этому поводу, но вскоре помирились. А потом он решил сделать предложение. Анна сказала семье и друзьям, что выходит замуж и хочет в этом году завести ребенка от Флойда", – утверждает источник The Sun.

Анна работает в клубе Флойда в Лас-Вегасе. Она родилась в США, но ее родители переехали в Англию по работе, когда Монро была совсем юной. Затем вернулась в Америку, когда ей было 22 года. Девушка пошла на собеседование по поводу работы в Floyd's Girl Collection, но получила отказ, однако, уходя, она прошла мимо Флойда в коридоре. На следующий день ей позвонили из клуба и попросили вернуться.

Ранее мы рассказывали, как Мейвезер с размахом отпраздновал свой день рождения: торт в долларах, брат Байдена и девочки в серебре.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться