Чемпион женится на стриптизерше! Боксер подарил красотке кольцо с огромным бриллиантом

Недавно стало известно, что легендарный американский боксер Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей своего стриптиз-клуба. Однако его намерения куда более серьезные. Бывший чемпион по боксу уже сделал предложение 29-летней Анне Монро – сообщает The Sun. Также 43-летний спортсмен хочет, чтобы девушка родила ему ребенка.

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На дянх Анна разместила в Instagram фотографии, на которых она носит кольцо с огромным бриллиантом, которое считается обручальным. По словам источника, в этом году пара планирует попробовать завести ребенка.

"Сначала Флойд был раздражен, что стало известно об их отношениях, потому что он хотел сохранить их в тайне. Они поспорили по этому поводу, но вскоре помирились. А потом он решил сделать предложение в субботу. Анна сказала семье и друзьям, что выходит замуж и хочет в этом году завести ребенка от Флойда", – утверждает источник The Sun.

Анна работает в клубе Флойда в Лас-Вегасе. Она родилась в США, но ее родители переехали в Англию по работе, когда Монро была совсем юной. Затем вернулась в Америку, когда ей было 22 года. Девушка пошла на собеседование по поводу работы в Floyd's Girl Collection, но получила отказ, однако, уходя, она прошла мимо Флойда в коридоре. На следующий день ей позвонили из клуба и попросили вернуться.

Флойд лично присутствовал на ужине при свечах в стриптиз-клубе, чтобы сказать ей, что она получила работу и теперь она будет ведущей танцовщицей.

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