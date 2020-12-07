Самый богатый боксер в истории вернется в ринг ради боя с YouTube-блогером

За последнюю схватку в Японии, которая длилась один раунд, Мейвезер заработал 9 миллионов долларов

Самый богатый боксер в истории, непобежденный Флойд Мейвезер, заработавший на своих боях более миллиарда долларов, анонсировал поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом. Бой состоится 20 февраля 2021 года. Об этом американец Мейвезер, который уже рассказывал о возвращении в ринг в 2021 году, сообщил на своей странице в Instagram.

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О месте поединка пока не говорится, но трансляцию уже сейчас можно купить по цене в 24,99 доллара. Напомним, что 25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. При этом на YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.

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Последний раз 43-летний "Манни" дрался два года назад. В декабре 2018 года Мейвезер в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. За этот поединок Флойд заработал 9 миллионов долларов.

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Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Флойд Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге. Это был последний официальный поединок в карьере экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.

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