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Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачей

29 ноября, 09:11

Елена Павлова Елена Павлова

Джейк Пол быстро нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона

28 ноября на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе в со-главном поединке вечера Майк Тайсон — Рой Джонс прошел еще один необычный бой, в котором популярный американский блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона. Напомним, что схватка Тайсона и Джонса завершилась вничью, что расстроило боксеров.

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23-летний Пол, который получил известность на видеоплатформе Vine и сейчас имеет 20 млн подписчиков на Youtube, уже в конце первого раунда отправил Робинсона в нокдаун. А во втором и вовсе нокаутировал баскетболиста, который не очень хорошо подготовился к своему дебюту на профиринге. Нейт долго не мог подняться, и в ринг срочно вызвали врачей.

Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона

Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона / Фото: Reuters

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36-летний Робинсон, для которого это первый боксерский поединок, ранее выступал на позиции разыгрывающего защитника за "Нью-Йорк Никс", "Бостон Селтикс", "Чикаго Буллз", "Денвер Наггетс" и другие команды НБА. Также Робинсон является трехкратным победителем конкурса по броскам сверху в рамках матчей звезд.

Ранее мы писали, что Джойс поставил на колени Дюбуа в бою непобедимых британцев и угрожает Усику.

Нейт Робинсон тренировка

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