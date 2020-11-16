Мейвезер возвращается на ринг! Следующий бой легенды пройдет уже в 2021 году

Непобедимый боксер снова выйдет на ринг, чтобы заработать несколько миллионов

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер вернется на ринг в следующем году. Как сообщает Essentially Sports, Мейвезер проведен поединок в Токио. Вероятно, речь идет об очередном выставочном бое.

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В декабре 2018 года Мейвезер в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Тогда сообщали, что за этот поединок Флойд заработал 9 миллионов долларов. Учитывая аппетиты американца, в этот раз его гонорар будет не меньше.

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Флойд Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге. Это был последний официальный поединок в карьере экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.

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