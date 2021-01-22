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Чемпіон одружується зі стриптизеркою! Боксер подарував красуні каблучку з величезним діамантом

22 січня, 13:31

Олена Павлова Олена Павлова

Флойд Мейвезер зробив пропозицію танцівниці зі свого клубу

Нещодавно стало відомо, що легендарний американський боксер Флойд Мейвезер зустрічається з танцівницею свого стриптиз-клубу. Однак його наміри куди більш серйозні. Колишній чемпіон з боксу вже зробив пропозицію 29-річній Анні Монро – повідомляє The Sun. Також 43-річний спортсмен хоче, щоб дівчина народила йому дитину.

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Днями Анна розмістила в Instagram фотографії, на яких вона носить каблучку з величезним діамантом, яка вважається обручкою. За словами джерела, в цьому році пара планує спробувати завести дитину.

"Спочатку Флойд був роздратований, що стало відомо про їхні стосунки, тому що він хотів зберегти їх в таємниці. Вони посперечалися про це, але незабаром помирилися. А потім він вирішив зробити пропозицію в суботу. Анна сказала сім'ї та друзям, що виходить заміж і хоче в цьому році завести дитину від Флойда", – стверджує джерело The Sun.

Анна працює в клубі Флойда в Лас-Вегасі. Вона народилася у США, але її батьки переїхали до Англії по роботі, коли Монро була зовсім юною. Потім повернулася до Америки, коли їй було 22 роки. Дівчина пішла на співбесіду стосовно роботи в Floyds Girl Collection, але отримала відмову. Однак, вона пройшла повз Флойда в коридорі. Наступного дня їй зателефонували з клубу і попросили повернутися.

Флойд особисто був присутній на вечері при свічках в стриптиз-клубі, щоб сказати їй, що вона отримала роботу і тепер буде провідною танцівницею.

Раніше ми писали, що найбагатший боксер в історії повернеться в ринг заради бою з YouTube-блогером.

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