Новое бикини от Марины: легкоатлетка застыла в соблазнительной позе (фото)

Украинская спортсменка, которой нет равных в Европе в прыжках в длину, восхитила очередным снимком из Турции – сравниваем его с предыдущими фотооткровениями красотки

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на сборе в Турции успевает не только тренироваться, но и релаксировать. Не зря же у сбора – статус восстановительного.

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Сегодня красотка решила искупаться в одном из водоемов Антальи, порадовав фолловеров снимком своей очаровательной фигуры в голубом бикини.

"Каждый день отрываю Турцию с новой стороны. Восхитительное место, наполнившее меня эмоциями", – подписала новый снимок в Instagram Марина Бех-Романчук

"С такой девушкой любое место в этом мире будет выглядеть восхитительно", – отмечают в комментариях фолловеры спортсменки

Отметим, что Марина – большая любительница бикини. Смотрите, в каких купальниках она позировала до этого:

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Напомним, что вместе со своим мужем-пловцом Михаилом Марина Бех-Романчук готовится представлять Украину на Олимпиаде в Токио с 23 июля по 8 августа. Как мы писали, вероятнее всего, Игры пройдут вообще без зрителей.

Марина Бех на водоеме

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