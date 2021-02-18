Чи є межа досконалості? Українська волейболістка показала ідеальну фігуру

Одна з найкрасивіших волейболісток України Людмила Осачук продовжує дивувати шикарною фігурою. Дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram черговою порцією красивих фото.
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Людмила Осачук грає за луцький клуб "Волинь-Університет-ОДЮСШ". З волинською командою вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".
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