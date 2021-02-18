Есть ли предел совершенству? Украинская волейболистка показала идеальную фигуру

Одна из самых красивых волейболисток Украины Людмила Осачук продолжает удивлять шикарной фигурой. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram очередной порцией красивых фото.
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Людмила Осачук играет за луцкий клуб "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С волынской командой она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".
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