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Есть ли предел совершенству? Украинская волейболистка показала идеальную фигуру

18 февраля, 23:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Людмила Осачук – одна из самых красивых спортсменок страны

Одна из самых красивых волейболисток Украины Людмила Осачук продолжает удивлять шикарной фигурой. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram очередной порцией красивых фото.

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Людмила Осачук играет за луцкий клуб "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С волынской командой она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".

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волейболистка Людмила Осачук
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