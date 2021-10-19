Її не зупинити! Українська красуня щодня міняє купальники

Купальники в національних кольорах
Українська спортсменка-красуня Анастасія Горлова недавно дивувалася, як багато лайків збирають її фотографії в купальнику.
Помітивши величезний інтерес з боку підписників, Анастасія продовжила виставляти в Instagram свої пляжні знімки.
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За останні два дні Анастасія позувала в національних кольорах – синьому і жовтому купальнику.
Раніше у неї був такий купальний костюм.
Нагадаємо, що Анастасія Горлова – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з веслування на байдарках.
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