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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Її не зупинити! Українська красуня щодня міняє купальники

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 20:33
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Чемпіонка Європи відставила в сторону байдарку і показала, як проводить відпустку на морі
Купальники в національних кольорах
Купальники в національних кольорах

Українська спортсменка-красуня Анастасія Горлова недавно дивувалася, як багато лайків збирають її фотографії в купальнику.

Помітивши величезний інтерес з боку підписників, Анастасія продовжила виставляти в Instagram свої пляжні знімки.

За останні два дні Анастасія позувала в національних кольорах – синьому і жовтому купальнику.

Раніше у неї був такий купальний костюм.

Нагадаємо, що Анастасія Горлова – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з веслування на байдарках.

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